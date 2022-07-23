وزير الخارجية: مصر تريد المزيد من الاستثمارات المباشرة من أوروبا

أكد سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تريد المزيد من الاستثمارات المباشرة من أوروبا .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي في عدد من الدول الأوربية لها أهمية كبيرة ، و هي التعامل مع شريك رئيسي متمثل في إمانيا و علاقة استراتيجية مع فرنسا .

وقال شكري خلال أن صربيا من الدول التي ترتبط بمصر تاريخياً و هناك حقبة تاريخية مازال لديها آثار تاريخية بين الدولتين والشعبين و نتطلع الي المزيد من التعاون المشترك .

وأضاف شكري أن العلاقات المصرية الأوروبية متنوعة سياسيا واقتصاديا ، و ذلك في ظل الظروف التي يشهدها العالم من تضخم إقتصادي و غذائي.

وتابع شكري أن مصر تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات المباشرة و فرص العمل و تلك أمور تسعي الدول الأوربية إلي الاستفادة منها ، كما أن مصر تريد المزيد من الاستثمارات المباشرة من أوروبا .

وأوضح شكري أن مؤتمر المناخ و المستهدف إقامته في شرم الشيخ ، مصر تتطلع منه أن يكون لتنفيذ ما تم الإتفاق عليها في المؤتمرات السابقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا مهتم بقضية المناخ والمساهمة بفعالية في المؤتمر ،

وعن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة غدا الأحد ، قال شكري : نحتفظ بعلاقات متوازنة مع كافة شركائنا في أوروبا .

وأكد شكري أن هناك تفاهم واسع و إقرار من أوروبا بعدم الضرر بحصة مصر من المياه .

وعن الاتفاق بين روسيا و أوكرانيا في عملية تصدير القمح مرة أخري ، أوضح شكري أن المهم التنفيذ و هي خطوة إيجابية لصالح الدول النامية التي تعتمد على الحصول على غذائها من روسيا و أوكرانيا .