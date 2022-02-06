سيـــاســة

وزير الخارجية: مصر تتحدث خلال استضافتها لكوب 27 بصوت أفريقيا

أشاد الوزير شكري بنتائج الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة بجلاسجو.
سمر السيد 2:10 م, الأحد, 6 فبراير 22 2:10 م, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك


شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ CAHOSCC ، والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع على التأكيد على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الأفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2022 على التحدث بصوت أفريقيا، إعلاء لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.

اقرأ أيضا  الخارجية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه الإمارات اليوم

وأوضح وزير الخارجية خلال الاجتماع أن الأعوام القليلة الماضية، بما شهدته من ظواهر مناخية قاسية، تمثل تذكيراً واضحاً بتأثر قارتنا الإفريقية البالغ بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل إسهاماً في الانبعاثات المُلوِثة، مشيرا إلى استمرار ضعف تمويل المُناخ الذي تستفيد منه الدول الأفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ.

اقرأ أيضا  الجزئر: القمة العربية قبل نهاية العام والموعد النهائي سيعلن في مارس

ونوه حافظ، بأن الوزير شكري أشاد في هذا السياق بنتائج الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة بجلاسجو، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، وهو ما تسعى مصر معه إلى البناء على الزخم المتولد عن مؤتمر جلاسجو وبذل كل الجهود الممكنة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.

اقرأ أيضا  الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه وكشف 259 جريمة خلال يناير

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على تبني مصر، بوصفها الرئيس المقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعي شواغل وأولويات مختلف الأطراف، وتطلعها إلى دعم كافة الدول الإفريقية لجهودها في هذا الصدد على نحو يسهم في نجاح استضافتها للمؤتمر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

حل المجلس الأعلى للقضاء فى تونس.. والرئيس : تباع فيه المناصب

أحمد فراج 11:05 ص, الأحد, 6 فبراير 22

أمير قطر وولي عهد أبوظبي يجتمعان للمرة الأولى منذ تحسن العلاقات

أحمد فراج 10:43 ص, الأحد, 6 فبراير 22

التنمية المحلية تحذر من رفع تعريفة الركوب: هناك مسائلة قانونية (فيديو)

حسين القباني 1:01 ص, الأحد, 6 فبراير 22

مذبحة الزمالك .. النيابة العامة تحقق في مقتل خمسة وانتحار قاتلهم

المال - خاص 9:01 م, السبت, 5 فبراير 22

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه وكشف 259 جريمة خلال يناير

أماني عوض 7:38 م, السبت, 5 فبراير 22

اقتراح بمجلس الشيوخ لتفعيل آليات جديدة لحماية الشهود والمبلغين

ياسمين فواز 5:53 م, السبت, 5 فبراير 22