وزير الخارجية لمسؤولة أممية: نعزز حقوق المرأة وتمثيلها في البرلمان 25%

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، بوكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة د. سيما بحوث، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى مصر، والتي تتزامن مع إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة في مصر تحت شعار “كوني”.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري هنأ المسئولة الأممية على توليها مهام منصبها كأول سيدة عربية في هذا المنصب، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، ولمكافحة كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضدها. كما أشار الوزير إلى الطفرة غير المسبوقة التي حققتها مصر في هذا المجال على مختلف المستويات، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف مساندة المرأة وحقوقها؛ ومن بينها مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، فضلاً عن تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محوراً كاملاً لحماية وتعزيز حقوق المرأة، مستعرضاً جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتمثيلها في مختلف قطاعات الدولة، وهو ما تكلل باعتلاء المرأة منصة القضاء وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 25%.

كما أضاف المُتحدث الرسمي أن المسئولة الأممية ثمنّت الجهود المصرية المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أنها اختارت مصر لتكون أول وجهة لها في زيارتها الخارجية، ولا سيّما في ضوء الدور الريادي لمصر في مجال تعزيز حقوق المرأة. كما أشادت المسئولة كذلك بدور مصر الفاعل في المحافل الدولية والإقليمية الداعم لقضايا المرأة وحقوقها. وأعربت عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.