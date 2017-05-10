وزير الخارجية في غانا لبحث آلية تشاور سياسي

وقال المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية من مطار أكرا، إن سامية نكروما ابنة الزعيم الغاني كوامي نكروما، ستكون في استقبال وزير الخارجية في مقر إقامته للترحيب به، ثم يتوجه بعدها وزير الخارجية مباشرة الي مقر البرلمان لمقابلة رئيس البرلمان الغاني.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، انه من المقرر أن يعقد وزيرا خارجية البلدين جلسة مباحثات عصر اليوم تتضمن التوقيع علي مذكرة تفاهم بإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

