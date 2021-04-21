سيـــاســة

وزير الخارجية في داكار لتسليم رسالة من الرئيس السيسي لنظيره السنغالي

التقى وزير الخارجية اليوم، بالرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال حاملاً إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
سمر السيد 12:57 ص, الخميس, 22 أبريل 21 12:57 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بالرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال حاملاً إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجولة الأفريقية التي يقوم بها حالياً.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية، أخذاً في الاعتبار الدور السنغالي الرائد على المستوى القاري وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي واختيارها لرئاسة الاتحاد العام المقبل.

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وأضاف حافظ أن وزير الخارجية قدّم عرضاً للرئيس السنغالي حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة يومي ٤ و٥ إبريل الجاري، حيث أكد أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، مشدداً على تطلُع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة.

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كما أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات الممتازة التي تجمعها بدولة السنغال ، ولاسيما على مستوى القيادتيّن السياسيتيّن، وسعيها إلى تطويرها في شتى المجالات، بجانب استشراف آفاق جديدة للتعاون بين البلديّن ومواصلة التنسيق بينهما في مختلف المحافل وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تمس مصالح القارة الأفريقية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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