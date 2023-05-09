وزير الخارجية عن ملف «سد النهضة» : مصر لن تسمح بتعرض شعبها لأي ضرر

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تسمح بتعرض شعبها لأي ضرر بسبب “سد النهضة”.

جاء ذلك في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى ، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد مساء اليوم، وذلك على هامش جولة الوزير لتشاد وجنوب السودان.

وردا على تحركات الدولة المصرية في ملف سد النهضة مع عزم أثيوبيا استكمال مرحلة الملء الرابع للسد، أجاب وزير الخارجية : “نحن في كافة اللقاءات والرئيس عبد الفتاح في لقاءاته مع الزعماء يوضح ما تسعى إليه مصر على مدار العقد الماضي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزمة”.

وأضاف: “التعنت الإثيوبي حال دون التوصل لاتفاق لديه أفكار شاذة من قبيل السيطرة على مورد مائي عابر للدولة، ولكن سنواصل الحديث مع شركائنا”.

واستدرك: “لكن أيضا مصر لن تسمح لأن يتعرض شعبها لأي نوع من الضرر ، فمصر دولة اعتمدت على مدار تاريخها على نهر الليل ونحو 60% من شعبها يعمل في قطاع الزراعة”.

وأوضح أن الملء الرابع جاء متابع للملء ما قبله .. لدينا خطط في وزارة الري للاحتواء الأمر بقدر الامكان وأيضا تقييم الأمر بشكل موضوعي”.

وقال إن مساعي الاتحاد الإفريقي لم توفق في إقناع الجانب الإثيوبي أن يبدي المرونة اللازمة، مضيفا: “نتابع الأمر ولابد أن يكون هناك ثقة في القيادة وقدرات الأجهزة المصرية في التعامل مع الأمر”.

وأضاف: “ليس واردا اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة”.