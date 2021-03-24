وزير الخارجية عن سد النهضة: ندرس كل سيناريوهات الحفاظ على حقوق مصر (فيديو)

قال سامح شكري إنه ما زالت هناك فرصة للوصول إلى اتفاق منعا لنشوب توتر في العلاقات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تأمل أن يكون هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، مشدداً على أن الحكومة لا تدخر جهدا، وتدرك جيدا كيفية التعامل مع السيناريوهات المحتملة.

وقال وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث، إن مصر تعول على المسار الإفريقي ونثق في حكمة وقدرة رئيس الكونغو الديمقراطية على إدارة المفاوضات حول قواعد تحكم كيفية ملء السد خلال سنوات الملء وخلال سنوات الشح المائي، ومراحل التشغيل.

وأضاف شكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يثير قضية سد النهضة مع جميع الرؤساء لتوضيح عدالة الموقف وتكثيف الاتصالات على مستوى الرئاسة وكافة المسؤولين بالدولة، وتوضيح ما تطرحه مصر من مواقف فنية ليس فيها مغالاة وأنها تسعى في الخير للجميع.

ولفت إلى أن كل مؤسسات الدولة تدرك جيدًا كيفية التعامل مع السيناريوهات المحتملة في قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك فرصة للوصول إلى اتفاق منعا لنشوب توتر في العلاقات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال شكري : “نبحث عن قواعد اتفاقات ملزمة لملء خزان سد النهضة، وقواعد التشغيل للحفاظ على حقوق مصر المائية”.