وزير الخارجية عن «سد النهضة»: لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع

حذر وزير الخارجية سامح شكري، من محاولة إثيوبيا فرض الأمر الواقع في ملف سد النهضة .

وقال شكري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : “تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% مما جلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدام لمياه النهر “.

وأضاف: “من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند لقواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحددو والذي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه بدون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021”.

وتابع: “على الرغم من استمرار الممارسات الاحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة”.

وعول الوزير شكري على تغيير الموقف الإثيوبي بالقول: “ومازلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”، مستدركا: “وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”.

وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.