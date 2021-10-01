وزير الخارجية عن تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاق لسد النهضة: حديث للاستهلاك المحلي وتحدٍ للمجتمع الدولي (فيديو)

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية أن تصريحات مسئولي الحكومة في اثيوبيا عن رفض أي إتفاق ملزم بشأن سد النهضة: أحيانًا بفسره على أنه حديث للاستهلاك المحلي ومواجهة الأوضاع الداخلية و تحدٍ للمجتمع الدولي ووجود مرونة كافية لدي مصر أنها تتعامل كدولة لها مسئولية وتراعي القانون الدولي و تلقي الظلال على الحكومة والنظام في اثيوبيا.



واضاف “شكري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أن معظم وزراء الخارجية في مجلس الأمن الذين تم اللقاء بهم كانوا هما اللي بيثيروا القضية و مهتمين بتطوراتها وبالتوصل إلى اتفاق، ومدركين مخاطر استمرار الوضع دون حل على الأمن والاستقرار في المنطقة .



وأكد “شكري” أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق في سد النهضة فإن الأمر متوقف بالمحافظة على حقوق مصر المائية، قائلا : نتخذ الإجراءات التي تؤمن احتياجاتها بطرق مختلفة لن نخوض فيها .



وأوضح “شكري” أن من بين تلك الإجراءات ترشيد الاستهلاك وتبطين الترع، مشددًا على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ، متوقعاً أن يتم دعوة لاستئناف المفاوضات، وبنسبة جيدة و مرتفعة أن تتم الدعوة من الكونغو.