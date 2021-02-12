وزير الخارجية عن الإدارة الأمريكية الجديدة: لا أرى مجالًا لأي قلق أو أي تفاؤل حتى الآن (فيديو)

الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود، وتحمل كثيرًا من أوجه التعاون، قائلًا: مصر على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية من خلال القنصليات أو على المستوى الوزارى.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر: الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها.

وأضاف شكري، أنه عندما يتم تناولها نستطيع أن نقيمها والعمل معا لتحقيق المصالح المشتركة، ولا أرى أى مجال لأى قلق أو أى تفاؤل حتى الآن، ولكن إدارة العلاقات تتم بشكل طبيعى.

وشدد وزير الخارجية على أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة، سواء كانت الإدارة القائمة ديمقراطية أو جمهورية، ودائمًا هناك رؤى مختلفة من مصر وأمريكا في مختلف القضايا.

وأوضح شكري أن هذا الاختلاف لا يعني بأن هناك نوعًا من أنواع التباعد، وفى النهاية يتم الوصول إلى نقطة توافق فيما بين الدولتين، وكثيرًا تكون نقط الاختلاف صائبة وفى النهاية يتم تقييم النتائج.

وأكد شكري، أن الاتصالات على مستوى السفارة المصرية في واشنطن، أو السفارة الأمريكية في القاهرة مستمرة، ويتم التواصل مع المسئولين سواء في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومى.

وقال شكري، إن هناك دائمًا طرحًا للقضايا والاهتمام بالعلاقة الثنائية، ووضع الآليات للمستقبل، كما أن هناك الحديث حول كل القضايا الإقليمية التى تحظى باهتمام الإدارة المصرية والأمريكية معًا.