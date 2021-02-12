سيـــاســة

وزير الخارجية عن الإدارة الأمريكية الجديدة: لا أرى مجالًا لأي قلق أو أي تفاؤل حتى الآن (فيديو)

الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها
محمد مجدي 11:13 م, الجمعة, 12 فبراير 21 11:13 م, الجمعة, 12 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود، وتحمل كثيرًا من أوجه التعاون، قائلًا: مصر على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية من خلال القنصليات أو على المستوى الوزارى.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر: الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها.

اقرأ أيضا  رئيس المؤتمر المناخي الدولي «COP26» يناقش التعاون في مجال تغير المناخ مع الحكومة المصرية

وأضاف شكري، أنه عندما يتم تناولها نستطيع أن نقيمها والعمل معا لتحقيق المصالح المشتركة، ولا أرى أى مجال لأى قلق أو أى تفاؤل حتى الآن، ولكن إدارة العلاقات تتم بشكل طبيعى.

وشدد وزير الخارجية على أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة، سواء كانت الإدارة القائمة ديمقراطية أو جمهورية، ودائمًا هناك رؤى مختلفة من مصر وأمريكا في مختلف القضايا.

اقرأ أيضا  «تشريعية البرلمان» توافق على تعديلات قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأوضح شكري أن هذا الاختلاف لا يعني بأن هناك نوعًا من أنواع التباعد، وفى النهاية يتم الوصول إلى نقطة توافق فيما بين الدولتين، وكثيرًا تكون نقط الاختلاف صائبة وفى النهاية يتم تقييم النتائج.

وأكد شكري، أن الاتصالات على مستوى السفارة المصرية في واشنطن، أو السفارة الأمريكية في القاهرة مستمرة، ويتم التواصل مع المسئولين سواء في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومى.

اقرأ أيضا  شيخ الأزهر يشيد باعتزام «الجنائية الدولية» التحقيق في جرائم إسرائيل

وقال شكري، إن هناك دائمًا طرحًا للقضايا والاهتمام بالعلاقة الثنائية، ووضع الآليات للمستقبل، كما أن هناك الحديث حول كل القضايا الإقليمية التى تحظى باهتمام الإدارة المصرية والأمريكية معًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يتحدث عن علاقات مصر مع قطر وليبيا وفلسطين واليونان (فيديو)

محمد بدر 12:21 ص, السبت, 13 فبراير 21

سامح شكري: نبحث عن اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة (فيديو)

محمد مجدي 11:21 م, الجمعة, 12 فبراير 21

سفيرة أمريكية: ترامب انحدر وخرج من الصورة.. لن يترشح للرئاسة مجددا

المال - خاص 8:34 م, الجمعة, 12 فبراير 21

أبو الغيط : الفصائل الفلسطينية حققت التوافق المطلوب لإجراء الانتخابات في أجواء إيجابية

أيمن عزام 11:46 ص, الجمعة, 12 فبراير 21

رئيس المؤتمر المناخي الدولي «COP26» يناقش التعاون في مجال تغير المناخ مع الحكومة المصرية

سمر السيد 9:27 م, الخميس, 11 فبراير 21

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس

مصطفى الجُدي 8:26 م, الخميس, 11 فبراير 21