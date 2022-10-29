وزير الخارجية: على المجتمع الدولي وضع آليات تضمن للجميع الحصول على الغذاء وبأسعار مناسبة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأثر الذي تولد في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية كان له تأثير سلبي بالغ وهو متصل بحياة الأفراد وقدرتهم على العيش، وتوفير احتياجاتهم الرئيسية بأسعار مناسبة.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الاعلامية رندة أبو العزم في برنامج مقابلة خاصة على فضائية العربية: بدون شك هناك مسئولية على المجتمع الدولي أن تكون هناك منظومة توفر بشكل شفاف وجيد قدرة الحصول على الغذاء بشكل منتظم والتعامل مع قضية ارتفاع الأسعار والشحن والسلع الغذائية، وكلما وضعت هذه الآليات كان هناك اطمئنان لدي الدول النامية ومواطنيها.

وعن الأزمة الليبية، قال شكري، إن موقف مصر واضح ودائمًا تذكر إذا كنا نرغب في منظومة دولية قائمة على القواعد، فيجب أن تحترم القواعد، وبدون ازدواجية، وأن تكون تلك القواعد تنفذ في أي منطقة ولا يتم تجاوزها أو إغفالها.

وأضاف وزير الخارجية، هناك اتفاق الصخيرات في ليبيا يجب على الأطراف المعنية في ليبيا احترام الاتفاق الذي تم، كما أنه على الأمم المتحدة والجهات المعنية التعامل مع الحكومة الشرعية في ليبيا.

وعن جلسات التواصل بين مصر وتركيا بخصوص ليبيا، أوضح شكري، أنه كان هناك جلستان تم التعبير فيهما عن الممارسات والأوضاع الإقليمية، ولم يتم استئناف هذا المسار، لأنه لم تطرأ تغييرات في إطار الممارسات من قبل تركيا في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية، نأسف لعدم تجديد الهدنة في اليمن وإذا ما تم تجديدها كانت تتيح الفرصة لحل سياسي ما بين الأطراف اليمنية، الحفاظ على الموارد، وحياة الشعب اليمني، ونتطلع استمرار العمل سواء الثنائي او المبعوث الأممي لإيجاد إطار سياسي لحل تلك الأزمة.