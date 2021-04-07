وزير الخارجية: سنحيط شركاءنا الدوليين بخطورة تعنت إثيوبيا قبل التوجه إلى مجلس الأمن (فيديو)

أكد أن تصرف إثيوبيا وبيان خارجياتها لا يراعي قواعد القانون الدولي ولا القواعد المنظمة للأنهار عابرة للحدود

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه يتم حاليا التشاور مع السودان في التوجه إلي مجلس الأمن بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا.

وقال شكري ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي: “لدينا مراحل كثيرة قبل التوجه نحو مجلس الأمن ، وهي إحاطة كل الأطراف الفاعلة و شركاؤنا الدوليين بخطورة الوضع في إطار تمثل إثيوبيا من الوصول إلي إتفاق”.

واضاف شكري ، أن تصرف إثيوبيا و بيان خارجياتها لا يراعي قواعد القانون الدولي ولا القواعد المنظمة للأنهار عابرة للحدود والذي يؤكد تعنت وفرض الإرادة على دولتي المصب .

و شدد شكري ، على أنه في حالة ملء السد في يونيو المقبل فهي نقطة في غاية الخطورة وتنم عن التنصل من الاتفاق .