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وزير الخارجية: دعم فرنسي غير مشروط لمصر في قضية سد النهضة (فيديو)

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية ان العلاقة المصرية الفرنسية علاقة استراتيجية عميقة بمفهوم التضامن الكامل وغير المشروط في إطار تحقيق مصالحهما المشترك ، كما أن الموقف الذي اتخذته فرنسا في مجلس الأمن منذ بداية فتح قضية سد النهضة غير…

محمد مجدي 11:54 م, السبت, 25 سبتمبر 21 11:54 م, السبت, 25 سبتمبر 21

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أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية ان العلاقة المصرية الفرنسية علاقة استراتيجية عميقة بمفهوم التضامن الكامل وغير المشروط في إطار تحقيق مصالحهما المشترك ، كما أن الموقف الذي اتخذته فرنسا في مجلس الأمن منذ بداية فتح قضية سد النهضة غير مشروط.

وقال شكري خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون تي أن هناك دعم فرنسي غير مشروط ليس فيه أى تحفظ لكل الموقف المصري ، مع ضرورة وجود مخرج عن مجلس الأمن يؤكد أهمية استمرار المفاوضات بحسن نية ووفقا لآليات إفريقية معززة من قبل الشركاء .

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وأوضح شكري أن لقاءاته في نيويورك والتي جائت على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت وزير الخارجية الأمريكي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية .

وتابع شكري أنه إلتقى أيضا وزير الخارجية الروسي والذى تضمن الاهتمام بتنمية العلاقات التاريخية مع روسيا والاستفادة من التعاون الاقتصادي، على خلفية محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية ومراجعة ما تم تنفيذه في إطار الاتفاقيات التي عقدت في المرحلة الماضية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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