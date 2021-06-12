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وزير الخارجية: ثقة من المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات المصرية على إعادة إعمار غزة (فيديو)

أكد أن مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .
محمد مجدي 11:55 م, السبت, 12 يونيو 21 11:55 م, السبت, 12 يونيو 21

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أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعرب عن دعمه للقضية الفلسطينية والتعاون مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة ، إضافة إلي أن هناك ثقة من المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات المصرية على إعادة إعمار غزة .

وقال شكري خلال حوار مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه يجب أن نستغل هذه الثقة لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني ، ومصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .

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وأضاف شكري أن مصر ضحت برجالها و دمائهم وأموالها ودعمها السياسي على مدار الـ 7 عقود الماضية ، ومستمرين في تقديم الدعم إلى أشقائنا في قطاع غزة والذي تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بوعود الإعمار .

وأكد شكري أن مصر وعدت بإعمار قطاع غزة ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطيني ، كما أن مصر تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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