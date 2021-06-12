وزير الخارجية: ثقة من المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات المصرية على إعادة إعمار غزة (فيديو)

أكد أن مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعرب عن دعمه للقضية الفلسطينية والتعاون مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة ، إضافة إلي أن هناك ثقة من المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات المصرية على إعادة إعمار غزة .

وقال شكري خلال حوار مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه يجب أن نستغل هذه الثقة لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني ، ومصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .

وأضاف شكري أن مصر ضحت برجالها و دمائهم وأموالها ودعمها السياسي على مدار الـ 7 عقود الماضية ، ومستمرين في تقديم الدعم إلى أشقائنا في قطاع غزة والذي تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بوعود الإعمار .

وأكد شكري أن مصر وعدت بإعمار قطاع غزة ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطيني ، كما أن مصر تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية .