وزير الخارجية: بدأنا رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقى هذا الشهر

سمر السيد قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر بدأت منذ شهر يناير الحالي تولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، متطلعاً أن تقوم القاهرة بإدارة مسئوليتها المرتبطة بالسلم والأمن لتحقيق المصلحة الجماعية للدول الأفريقية، وأشار إلى أنه من المقرر بحث قضية الارهاب وكيفية تجفيف منابعه التى&nb

سمر السيد

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر بدأت منذ شهر يناير الحالي تولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، متطلعاً أن تقوم القاهرة بإدارة مسئوليتها المرتبطة بالسلم والأمن لتحقيق المصلحة الجماعية للدول الأفريقية، وأشار إلى أنه من المقرر بحث قضية الارهاب وكيفية تجفيف منابعه التى أصبحت مهمة فى الوقت الحالى، علاوةً على منع ظاهرة انتشار المحاربين الأجانب وتكثيف التعاون بين الدول الأفريقية.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره التنزانى اليوم، أنه من المقرر الاستمرار فى متابعة قضايا النزاعات الأفريقية، والعمل على أن تلعب مصر دورا كبيرا فى المجلس سواء من خلال مقعد الرئاسة أو عبر عضويتها وبالتعاون مع باقى الأطراف.