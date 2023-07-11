وزير الخارجية الياباني يزور القاهرة سبتمبر المقبل 

قال سفير اليابان بالقاهرة «أوكا هيروشي» إن وزير خارجية بلاده «يوشيماسا هاياشى» سيزور مصر خلال شهر سبتمبر المقبل لحضور اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنه سيلتقى خلال الزيارة مع نظيره المصرى سامح شكري.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء اليابانى «فوميو كيشيدا» لمصر أواخر شهر أبريل الماضى ضمن جولة إفريقية شملت غانا وكينيا وموزمبيق، والتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى ومسئولين حكوميين آخرين، متوقعًا فى سياق متصل افتتاح شركة يازاكي اليابانية مصنعها لأنظمة الأسلاك الكهربائية والضفائر بالسوق المحلية هذا العام.

وقال «تويوكازو فوكوياما» رئيس مكتب القاهرة لدى هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» لـ«المال» فى وقت سابق إن شركة «يازاكى» ستؤسس مشروعًا لأنظمة الأسلاك الكهربائية والضفائر -أحد قطع غيار والمكونات الضرورية لصناعة السيارات- فى الفيوم، ومن المتوقع بناء مصنعها الذى تخطط لتصدير إنتاجه بالكامل فى فصل الخريف المقبل.

وأضاف «فوكوياما» أن شركة «سوميتومو» بدأت مؤخرًا مشروعًا جديدًا مماثلاً فى العاشر من رمضان ضمن خطتها التوسعية بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن مصنعها يوجد فى بورسعيد، ويعمل به أكثر من 10 آلاف مصري.

وفى سياق متصل قال سفير اليابان إن رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو توقفت بسبب تفشى جائحة كورونا، معربا عم أمله استئناف خط الطيران بين الجانبين، متوقعًا حدوث ذلك العام الجارى لكنه لم يفصح تحديدا عن الميعاد الفعلى لعودة تلك الرحلات.

وأكد سعادته بتنفيذ برنامج المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية لتلبية احتياجات السكان المحليين فى عدة مجالات بما فيها التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني، وتقوية قدرة النساء والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن قيمة المنحة لكل مشروع تبلغ نحو 75 ألف دولار ويتم الصرف خلال عام.

كان سفير اليابان قال فى تصريحات سابقة إنه منذ بدء هذا البرنامج فى مصر فى عام 1994 بالتعاون مع الحكومة المصرية تم تنفيذ 176 مشروعا فى كل أنحاء مصر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية.