وزير الخارجية الفنلندى يزور القاهرة الشهر المقبل

سمر السيدتنظم السفارة الفنلندية بالقاهرة زيارة لوزير الخارجية تيمو سُويْنى خلال شهر نوفمبر المقبل، وجار حاليا تحديد الموضوعات والقضايا المقرر مناقشتها، وفق تصريحات لأورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة.و أضافت - فى تصريحات لـ«المال» على هامش الاحتفالية التى نظمتها الس

سمر السيد

تنظم السفارة الفنلندية بالقاهرة زيارة لوزير الخارجية تيمو سُويْنى خلال شهر نوفمبر المقبل، وجار حاليا تحديد الموضوعات والقضايا المقرر مناقشتها، وفق تصريحات لأورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة.

و أضافت – فى تصريحات لـ«المال» على هامش الاحتفالية التى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضى، بمناسبة عيد الوحدة الألمانية – أن السفارة ترتب حالياً لزيارة رئيس البرلمان الفنلندى فى يناير المقبل، للقاء نظيره المصرى لبحث التعاون الثنائى بين مجلسى نواب البلدين.

جدير بالذكر أن ساولى ننستو، رئيس البرلمان الفنلندى السابق، قد زار القاهرة فى نوفمبر 2008 وإلتقى خلالها بنظيره المصرى، وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية، واستعرضا عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، وحرص الضيف الفنلندى على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية، خاصة تجاه الأوضاع فى الشرق الأوسط وعملية السلام.

كانت السفيرة الفنلندية قد صرحت فى وقت سابق، بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية ضرورية، وحتمية لتصحيح مسار الاقتصاد، وهى إجراءات ناجحة أيضا، وقد بحثت مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى نهاية مايو الماضى، زيادة الاستثمارات المحلية بعد إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، زار السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية فنلندا منتصف يونيو الماضى، عقد خلالها لقاء مع شركة فنلندية متخصصة فى مجال تطوير المدن والمجتمعات العمرانية، واستعرض إمكانيات مد نشاطها إلى مصر، وعقد جولة مشاورات سياسية مع كبار المسئولين لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات.

ونشرت «المال» فى وقت سابق أن حجم التجارة البينية، يرتفع بشكل مطرد، ليسجل نحو 400 مليون يورو خلال 2015 و500 مليون يورو نهاية 2016 منها صادرات فنلندية بـ370 مليون يورو، أغلبها أخشاب بينما تتركز صادرات مصر إليها فى الطعام، والخضراوات، والفاكهة.