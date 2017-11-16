وزير الخارجية الفرنسى يزور السعودية لبحث الأزمات الإقليمية

سمر السيد أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية، بدأ زيارة للمملكة العربية السعودية -أمس الأربعاء- لإجراء محادثات مع ولى العهد السعودى الشيخ محمد بن سلمان، ونظيره عادل الجبير. وأوضحت السفارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن جان إيف لودريان سيناقش مع محا

سمر السيد

أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية، بدأ زيارة للمملكة العربية السعودية -أمس الأربعاء- لإجراء محادثات مع ولى العهد السعودى الشيخ محمد بن سلمان، ونظيره عادل الجبير.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن جان إيف لودريان سيناقش مع محاوريه، سبل تكثيف التعاون بين البلدين في جميع المجالات، لا سيّما على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي في سياق الخطة التي تحمل عنوان “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، ووضعتها السلطات السعودية.

وستندرج مسألة مكافحة الإرهاب وتمويله في صلب هذه المحادثات، ويبحث الوزير ومحاوروه سبل تعزيز حشد الطاقات المشتركة بين البلدين، في ضوء المؤتمر الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب الذي ستنظمه فرنسا في ربيع عام 2018.

إضافة إلى ذلك، سيستعرض لودريان الأزمات الإقليمية الأساسية، ومن المهم التوصّل إلى حلّ سياسي في سوريا واليمن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المحتاجين، وتمثل التوترات الإقليمية أيضًا شاغلاً مشتركًا للبلدين، وسيذكّر الوزير مجددًا بأهمية تجنب أي تدخل خارجي واحترام مبدأ سيادة الدول في المنطقة، ويؤكد على حرص فرنسا على استقرار لبنان في هذا السياق.