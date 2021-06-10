سيـــاســة

وزير الخارجية: الصين تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لإثيوبيا

الصين تأمل بصدق في أن تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى حل
أيمن عزام 12:23 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 12:23 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس، في محادثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن الصين تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.

التدخل الأجنبي مرفوض

وفي إشارته إلى أن الصين وإثيوبيا صديقتان قديمتان وجيدتان، قال وانغ إن كل جانب شريك تعاوني استراتيجي شامل للآخر وينتهجان تقليدًا طيبًا وهو دعم بعضهما البعض.

وقال وانغ إن الصين تدعم إثيوبيا بقوة في الدفاع عن سلامها واستقرارها الوطنيين، واستكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية، والتغلب على الجائحة من أجل استئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وأضاف أنه يجب تسوية القضايا الداخلية لإثيوبيا في المقام الأول من خلال جهود الحكومة الإثيوبية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم مع الاحترام الكامل لإرادة إثيوبيا، ويجب ألا يفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد.

وأعرب وانغ عن استعداد الصين لتقديم المساعدة للتخفيف من الصعوبات الإنسانية في تيجراي، وقال إنها أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية.

وبشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، قال وانغ إن الاستفادة من موارد المياه عبر الحدود دائمًا حساسة ومعقدة، والحوار والتشاور هما الطريقة المثلى لحل المشكلة.

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وأضاف أن الصين تأمل بصدق في أن تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى حل متبادل المنفعة ومربح للجانبين من خلال المفاوضات.

من جانبه، أعرب ميكونين عن امتنانه للصين على دعمها الثمين ومساعدتها الصادقة في حرب إثيوبيا ضد كوفيد-19، وأعرب عن تقديره لتمسك الصين بسياسة عدم التدخل.

كما أعرب عن رغبته في الحفاظ على التبادل والتنسيق الوثيقين مع الصين في الشؤون الدولية، والدفاع المشترك عن الحقوق والمصالح المشروعة للجانبين، وكذلك الدول النامية بشكل عام، وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين.

وأعرب ميكونين عن أمله في زيادة تعزيز التعاون الودي مع الصين في شتى المجالات، ومواصلة تعزيز تعميق العلاقات الإفريقية-الصينية، من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشتركين.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة “شينخوا” الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.

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بقلم أيمن عزام

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