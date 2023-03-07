وزير الخارجية الصيني: مبادرة «الحزام والطريق» منفعة عامة عالية الجودة

قال تشين قانغ، وزير الخارجية الصيني اليوم الثلاثاء، إن مبادرة “الحزام والطريق” منفعة عامة عالية الجودة بادرت إليها الصين وشارك في بنائها جميع الشركاء، وشاركت الصين فوائدها مع العالم بأسره.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، قال تشين إن مبادرة الحزام والطريق اجتذبت مشاركة أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم و32 منظمة دولية.

تصريحات وزير الخارجية الصيني

وأضاف تشين أن مبادرة الحزام والطريق جذبت خلال العقد الماضي استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار أمريكي، وأسست أكثر من 3000 مشروع تعاون، ووفرت حوالي 420 ألف وظيفة في البلدان الواقعة على طول الطرق، وساعدت في انتشال ما يقرب من 40 مليون شخص من الفقر.

وردا على المزاعم القائلة بأن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تؤدي إلى فخاخ الديون، أوضح تشين أنه لا ينبغي أبدا اتهام الصين بخلق ما يسمى بفخاخ الديون، مستشهدا ببيانات تشير إلى أن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدائنين التجاريين يمثلون أكثر من 80% من الديون السيادية للدول النامية.

وذكر وزير الخارجية أن الصين ستستضيف منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي هذا العام، وستغتنم تلك الفرصة، وستعمل مع جميع الأطراف لتحقيق نتائج مثمرة أكثر من تعاون الحزام والطريق.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.