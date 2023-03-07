وزير الخارجية الصيني: حتمية تقدم العلاقات الصينية الروسية بثبات في عالم غير مستقر

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم (الثلاثاء) إنه كلما ازدادت الاضطرابات في العالم، ازدادت الضرورة لتقدم العلاقات الصينية الروسية إلى الأمام بخطوات ثابتة.

وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، قال تشين إن الصين وروسيا قد وجدتا مسار العلاقات بين الدول الكبرى التي تتميز بالثقة الاستراتيجية المتبادلة وحسن الجوار، ما يضع مثالا جيدا لنمط جديد من العلاقات الدولية.

العلاقات الصينية الروسية

وأوضح أن العلاقة بين الصين وروسيا لا تشكل تهديدا لأية دولة، ولا تخضع لأي تدخلات أو خلافات تسبب فيها أي طرف ثالث.

وقال تشين إنه من خلال عمل الصين وروسيا معا، ستكون للعالم القوة الدافعة نحو التعددية القطبية وزيادة الديمقراطية في العلاقات الدولية، وسيتم ضمان التوازن الاستراتيجي والاستقرار على الصعيد العالمي بشكل أفضل.

وأعرب تشين عن ثقته في أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، فإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا في العصر الجديد ستمضي قدما على مستوى أعلى.

وقال أيضا إنه لا ينبغي استخدام العملات الدولية “كورقة رابحة” لفرض عقوبات من جانب واحد، ناهيك عن استخدامها كمثال للتنمر والإكراه.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.