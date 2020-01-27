وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

ردًا على منح إسرائيل مواطنيها الحق في زيارة المملكة

نقلت شبكة سي.إن.إن الأمريكية عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود قوله “إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة”.

وتجيء تصريحات وزير الخارجية السعودي ردًا على منح إسرائيل المواطنين السعوديين فرصة زيادة الأراضي الإسرائيلية في ظروف معينة.

وتابع:” سياستنا ثابتة، نحن لا تربطنا علاقات بدولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.

وكانت عرضت “القناة 12” الإسرائيلية، تقريرا مصورا بعنوان “إسرائيلي في السعودية”، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وبحسب “روسيا اليوم” ظهر الصحفي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، عبر “القناة 12” التي تعد الأكثر انتشارا في إسرائيل، وهو يتجول في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة ويتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا “السلام” والعلاقة مع إسرائيل.