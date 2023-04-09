وزير الخارجية الروسي يعلن استعداد بلاده إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن بلاده مستعدة لإنهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا، حال لم تحصل على ضمانات بشأن إلغاء القيود المفروضة على صادرات روسيا من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وأضاف سيرجي لافروف في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى أنقرة أنه إذا لم يحدث أي تقدم بشأن إزالة القيود أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فإن روسيا سترى بأن هذا الاتفاق لن يكون ضروريا، وقد تقوم بإلغائه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مارس الماضي، تحدث وزير الزراعة الروسي، ديمتري برتوشيف، خلال تصريحات صحفية، عن حجم الحبوب الروسية المتاحة للتصدير خلال 2023، قائلا في تصريحاته بأن روسيا سيكون لديها نحو 30 مليون طن من الحبوب متاحة للتصدير هذا العام، بسبب المحصول القياسي وتباطؤ الصادرات في بداية موسم التصدير.

وأوضح المسؤول الروسي بأن صادرات الحبوب للموسم الحالي تقدر بما بين 55 مليون و60 مليون طن، وأن روسيا ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور زيت عباد الشمس خلال الأعوام القليلة المقبلة. وفي الوقت ذاته، تحدث وزير الزراعة الروسي عن مستقبل اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا، قائلا بأن اتفاقية تصدير الحبوب لا تفيد روسيا.