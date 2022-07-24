وزير الخارجية الروسي: انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الفني مع مصر بالقاهرة قريبا

قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، إن اللجنة المشتركة الحكومية للتعاون الفني ستقعد في مصر قريبا ، مضيفاً أنه تم الإعداد الجيد لها لاتخاذ كافة الاجراءات لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في كافة المجالات .

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد إلى 4 مليارات دولار العام الماضي بارتفاع 5% مقارنة بالسنوات الماضية .

وأكد أن هناك تفاهما مشتركا حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم لمعدلات غير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.

وتابع: إنه يتم تنفيذ مشروع الضبعة النووي بشكل ممتاز ، وهناك مفاوضات بناءة بخصوص إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر ، فضلاً عن صفقة كبيرة مع الشركاء في المجر لتوريد عربات السكك الحديدية .

ولفت إلى أن الشركات الروسية العاملة في مجالي النفط والغاز والتي تنفذ مشروعات في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة “لافروف” في فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم.