سيـــاســة

وزير الخارجية الجزائري يستدعي سفير المغرب بسبب تصريحات مسيئة

استدعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، سفير المملكة المغربية لدى بلاده الحسن عبد الخالق. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاستدعاء تم على خلفية تصريحات صادرة من القنصل العام للمغرب بمدينة وهران الجزائرية والتي تضمنت أقوالا مسيئة للجزائر- بحسب…

محمود خاطر 8:13 م, الخميس, 14 مايو 20 8:13 م, الخميس, 14 مايو 20

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استدعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، سفير المملكة المغربية لدى بلاده الحسن عبد الخالق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاستدعاء تم على خلفية تصريحات صادرة من القنصل العام للمغرب بمدينة وهران الجزائرية والتي تضمنت أقوالا مسيئة للجزائر- بحسب الوكالة.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس إنه “استدعي سفير المملكة المغربية بالجزائر من طرف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، حيث تمت مواجهته بالأقوال التي صدرت عن القنصل العام للمملكة المغربية بوهران خلال النقاش الذي دار بينه وبين مواطنين مغاربة”.

وأضاف البيان: “تمت إفادة السفير المغربي بأن توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها “بلد عدو” هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الآن مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين، مما يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد نشرت فيديو منسوبًا للقنصل المغربي في وهران وهو يتحدث مع مجموعة من مواطنيه العالقين وصف فيه الجزائر بأنها “بلد عدو”.

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بقلم محمود خاطر

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