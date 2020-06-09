سيـــاســة

وزير الخارجية البريطاني يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا

اتفق وزيرا الخارجية المصري والبريطاني على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية بما في ذلك قضية سد النهضة.
سمر السيد 11:59 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 11:59 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي أمس الإثنين مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة ، إن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية سد النهضة.

وأضاف بيان السفارة البريطانية ، أنه تمت مناقشة أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة فيروس كورونا العالمي.

وشكر الوزير البريطاني دومينيك راب الوزير سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة اللقاحات العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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