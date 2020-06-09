وزير الخارجية البريطاني يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا

اتفق وزيرا الخارجية المصري والبريطاني على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية بما في ذلك قضية سد النهضة.

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي أمس الإثنين مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة ، إن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية سد النهضة.

وأضاف بيان السفارة البريطانية ، أنه تمت مناقشة أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة فيروس كورونا العالمي.

وشكر الوزير البريطاني دومينيك راب الوزير سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة اللقاحات العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.