وزير الخارجية البريطاني: نقدر الجهود المصرية في استقبال وإرسال المساعدات لقطاع غزة

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن التقدير للجهود المصرية في استقبال وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتخفيف من معاناة سكانه، مؤكدا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة مع ديفيد كاميرون أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة قادمة من القاهرة.

وأكد المحافظ الجهود المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي: الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ أنه يتم تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.