سيـــاســة

وزير الخارجية الإيطالي يستقبل وزيرة الصحة ووفد القوات المسلحة محملين بشحنة مساعدات (صور)

جاءت الرحلة لتسليم شحنة من المساعدات الطبية، واستقبلها وزير الخارجية الإيطالي
المال - خاص 4:46 م, السبت, 4 أبريل 20 4:46 م, السبت, 4 أبريل 20

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وصلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى إيطاليا مع وفد من القوات المسلحة المصرية، محملين برسالة تضامن للشعب الايطالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعزاء في ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان وزارة الصحة ، جاءت الرحلة لتسليم شحنة من المساعدات الطبية، واستقبلها وزير الخارجية الإيطالي، الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس اتحاد الصناعة الإيطالي، فينتشينتسو بوتشا، قد أعلن أن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف القطاعات الإنتاجية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا قد تبلغ 100 مليار يورو شهريا.

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بقلم المال - خاص

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