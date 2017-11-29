وزير الخارجية الإماراتي يكذب شفيق على تويتر

أحمد صبرىأبدى أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، عن أسفه من تصريحات الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والتى قال فيها إنه ممنوع من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل.وقال قرقاش فى عدة تدوينات على حسابه الرسمي على تويتر: تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل ب

أحمد صبرى

أبدى أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، عن أسفه من تصريحات الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والتى قال فيها إنه ممنوع من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

وقال قرقاش فى عدة تدوينات على حسابه الرسمي على تويتر: تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة.



وأكمل فى تدوينة أخرى: رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه أثرت دولة الإمارات فى تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم فى قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة”.



