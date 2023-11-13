وزير الخارجية الإسرائيلي: باق أسبوعين أو 3 لإنهاء القتال في غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، أن “الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة ينفد”، وأضاف كوهين في تصريحات نقلتها القناة “12” الإسرائيلية: “بقي لدينا حوالي أسبوعين أو 3″، للقتال في غزة.

إنهاء القتال في غزة

وأضاف الوزير: “ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل. وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل”.

وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر، و”هي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر” وفق تعبير الوزير.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات.