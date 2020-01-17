سيـــاســة

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستستخدم عقوبات ضد الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران

سنبذل قصارى جهدنا لتطبيق هذه العقوبات على جميع الذين ينتهكون قيودنا"
المال - خاص 9:42 م, الجمعة, 17 يناير 20 9:42 م, الجمعة, 17 يناير 20

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أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران، نقلا عن روسيا اليوم.

قال بومبيو: “هذا غير قانوني، وانتهاك للقانون الأمريكي، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتطبيق عقوباتنا على أي شخص ينتهك نظام العقوبات الأمريكي”.

وجاء تصريح بومبيو عبر برنامج Hugh Hewitt Radio Sho الإذاعي، في إجابة عما إذا كانت الصين ملزمة بوقف شراء النفط الإيراني.

وأضاف: “في حال اشترت شركة أو منظمة صينية بضائع من إيران في انتهاك لقوانيننا، سنبذل قصارى جهدنا لتطبيق هذه العقوبات على جميع الذين ينتهكون قيودنا”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح في 12 يناير، بأن السلطات الأمريكية تجري مشاورات مع المسئولين الصينيين لدفع بكين لوقف شراء النفط من إيران.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن فرضت في السابق عقوبات على عدد من الشركات الصينية التي تنقل النفط الإيراني.

ووقعت الولايات المتحدة والصين مساء الأربعاء “اتفاق المرحلة الأولى” لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا”

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بقلم المال - خاص

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