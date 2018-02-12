وزير الخارجية الأمريكي: هناك دعم عسكري لمصر لا يمكن الإفصاح عنه

المال - خاصقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب لا يحتاج إلى دليل، مشيرا في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة منذ قليل، إلى أن الولايات المتحدة تدعم مصر عسكريا بطرق مختلفة، بعضها لا يمكن الإفصاح عنه.جاء ذلك في رد تيلرسون على سؤال لأحد الص



المال – خاص

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب لا يحتاج إلى دليل، مشيرا في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة منذ قليل، إلى أن الولايات المتحدة تدعم مصر عسكريا بطرق مختلفة، بعضها لا يمكن الإفصاح عنه.

جاء ذلك في رد تيلرسون على سؤال لأحد الصحفيين حول عدم شعور المصريين بوجود دعم حقيقي من الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، عبر منع تزويد الجانب المصري بمعدات وأسلحة عسكرية متطورة.

وذكر تيلرسون أن الحملة العسكرية التي تشنها مصر ضد الإرهاب في سيناء مهمة لاستقرار المنطقة، مؤكدا دعم بلاده لها، وتعازي الشعب الأمريكي لضحايا الإرهاب من المصريين، قائلا إنه بحث مع نظيره المصري كذلك سبل حل القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المباحثات مع نظيره الأمريكي تناولت أهمية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ إقامة دولتين، وضرورة استمرار الجهود الأمريكية نحو التوصل لتسوية نهائية، وشدد على استعداد مصر مواصلة جهودها لتحقيق هذا الهدف وإنهاء الصراع حتى يعم الاستقرار والسلام لكل شعوب المنطقة، وقال شكري: “مصر ستستمر في التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي، وكذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول تلك القضية حتى حلها”.

ووجه الوزير الشكر للولايات المتحدة لدعمها في حرب مصر ضد الإرهاب.