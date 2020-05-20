وزير الخارجية الأمريكي : الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات

أكد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في “تويتر”: “إن الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات”.

وتابع “لم تتصرف الصين بمسؤولية لمنع تفشي فيروس كورونا في العالم”.

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد سبق بومبيو اليوم الأربعاء، في تغريدة ألقى بها المسؤولية على الصين فيما يحدث للعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

قال ترامب: “معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه”.

يشار إلى أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين لم يهدأ منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان،لا بل ويأتي كل يوم بفصل جديد.