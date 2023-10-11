وزير الخارجية: اتصالات جارية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتهدئة الأوضاع في غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك اتصالات جارية مع الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي لتهدئة الأوضاع في غزة، مؤكدًا استمرار تلك الاتصالات في الفترة المقبلة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مع نظيره الإيطالي، اليوم، أن الوضع في غزة لا بد من التعامل معه، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.

وقال إن الأشقاء الفلسطينيين يعانون حاليا من قصف مستمر واستهداف لمواقع سكنية، مضيفا أن هذا لا يجعلنا نتهاون في تكثيف اتصالاتنا مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الدولية كالولايات المتحدة لتهدئة الصراع والتأكيد على أهمية احتواء الازمة ومراعاة المدنيين.

وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب للجامعة العربية في هذا الإطار يستهدف إبداء موقف عربي داعم للقضية الفلسطينية، ومؤكدا ضرورة التعامل مع الوضع الإنساني في غزة طبقا للقانون الدولي.