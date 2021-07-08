وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا المتعنت

أكد أن الشعب المصري يتابع الجلسة المنعقدة الآن

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة إن مصر

حذرت من السيطرة على نهر النيل، ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، كما أن الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب لا تراعي مصلحة دولتي المصب.

وأضاف شكري أننا مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا المتعنت، ومع ذلك فإن القرار الإثيوبي يعبر عن لامبالاة بالأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان، فالموقف الإثيوبي يعكس سوء نية، وفرضا للأمر الواقع.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر ترفض سياسة الأمر الواقع والتعامل مع نهر النيل على أنه نهر داخلي يخص إثيوبيا فقط.