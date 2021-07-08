سيـــاســة

وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا المتعنت

أكد أن الشعب المصري يتابع الجلسة المنعقدة الآن
محمد مجدي 11:28 م, الخميس, 8 يوليو 21 11:28 م, الخميس, 8 يوليو 21

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قال السفير سامح شكري وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة إن مصر
حذرت من السيطرة على نهر النيل، ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، كما أن الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب لا تراعي مصلحة دولتي المصب.

وأضاف شكري أننا مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا المتعنت، ومع ذلك فإن القرار الإثيوبي يعبر عن لامبالاة بالأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان، فالموقف الإثيوبي يعكس سوء نية، وفرضا للأمر الواقع.

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وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر ترفض سياسة الأمر الواقع والتعامل مع نهر النيل على أنه نهر داخلي يخص إثيوبيا فقط.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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