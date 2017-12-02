وزير الثقافة ينعي رحيل صاحب تغريدة البجعة

علي راشدرحل عن عالمنا، الكاتب والروائي مكاوي سعيد، اليوم السبت، عن عمر يناهز 61 عاماً.ونعى حلمي النمنم، وزير الثقافة، الكاتب، في بيان قال فيه: "إن مكاوي سعيد من المبدعين البارزين الذين شاركوا فى الحياة العامة، ولم يكن بعيداً عن الأحداث الوطنية، حتى أنه لقب بـ "شاعر الجامعة"، وكان شاهداً على الأح

علي راشد

رحل عن عالمنا، الكاتب والروائي مكاوي سعيد، اليوم السبت، عن عمر يناهز 61 عاماً.

ونعى حلمي النمنم، وزير الثقافة، الكاتب، في بيان قال فيه: “إن مكاوي سعيد من المبدعين البارزين الذين شاركوا فى الحياة العامة، ولم يكن بعيداً عن الأحداث الوطنية، حتى أنه لقب بـ “شاعر الجامعة”، وكان شاهداً على الأحداث التى عاشتها مصر، فكتب عنها ونقلها فى أعماله”.

وأكد وزير الثقافة، أن مكاوي سعيد، لم يكن كاتباً متابعاً للأحداث، أو شاعرًا فقط، بل كان روائياً ناجحاً، ومن خلال أعماله الروائية، تم ترشيحه لأهم الجوائز العربية، منها ترشحه لجائزة البوكر عن رواية “تغريدة البجعة”.

وقدم وزير الثقافة، خالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلون.

جدير بالذكر أن للراحل يعد من أهم كتاب الرواية وله الكثير من الأعمال الروائية والقصصية، منها “الركض وراء الضوء، فئران السفينة، تغريدة البجعة، مقتنيات وسط البلد، عن الميدان وتجلياته”.