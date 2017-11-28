وزير الثقافة ينعى رحيل الفنانة شادية

علي راشدنعى الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، وفاة الفنانة المبدعة شادية، والتي رحلت عن عالمنا، مساء اليوم، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، قدمت خلالها نموذجًا حقيقيًّا للفنانة المصرية المُحِبة لتراب وطنها والمدافعة عن قضاياه.وقال وزير الثقافة إن الفنانة شادية لم تكن فنانة عادية،

علي راشد

نعى الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، وفاة الفنانة المبدعة شادية، والتي رحلت عن عالمنا، مساء اليوم، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، قدمت خلالها نموذجًا حقيقيًّا للفنانة المصرية المُحِبة لتراب وطنها والمدافعة عن قضاياه.





وقال وزير الثقافة إن الفنانة شادية لم تكن فنانة عادية، بل كانت صوتًا لمصر والعالم العربي، ودافعت عن قضاياه، بصوتها، فقدمت أغنيات لا تزال بيننا حية بكلماتها ولحنها، منها أغنية “يا أم الصابرين”، “يا حبيبتي يا مصر”، “عبرنا الهزيمة”، وأغنية “انتفاضة”، التي قدمتها للشعب العراقي، وأغنية “فوق أرض النيل” لشعب السودان الشقيق، ولا ننسى صوتها في أغنية “خد بإيدي” التي داعبت فيها أرواح كل المصريين.

وأضاف أن الفنانة شادية ستظل باقية بيننا بأعمالها الفنية المبدعة، والتي استحقت عنها ألقابًا عديدة لم تحظ بها فنانة أخرى، فكانت معبودة الجماهير ومحبوبتهم، والدليل على ذلك أنه رغم ابتعادها عن الأضواء طوال 26 عامًا، فإنها احتفظت بمكانتها في قلوب محبيها حتى وفاتها.

وأكد النمنم أن الفنانة شادية تم تكريمها في مصر والعالم العربي، كان آخرها إطلاق اسمها على دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المنعقدة حاليًّا، إلا أنه سيتم الاحتفاء بمشوارها خلال الفترة المقبلة في كل قطاعات الوزارة.

وقدم وزير الثقافة خالص تعازيه لأسرة الفنانة ومحبيها في مصر والوطن العربي، داعيًا الله أن يغفر لها ويدخلها فسيح جناته.