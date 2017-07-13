وزير الثقافة يكرم 5 مسرحيين

كرم الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة، 5 مسرحيين، منذ قليل، أثناء افتتاحه الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح.

وقدم الوزير درع التكريم لكل من المخرج الكبير سمير العصفوري، الدكتور محمد شيحة أستاذ الدراما والنقد، الفنانة عايدة عبد العزيز، الكاتب المسرحي سمير عبد الباقي، والمخرج حسين جنعة.

وانتهى التكريم بصورة تذكارية مع الوزير، كما أصدرت الدورة العاشرة خمسة كتب لهم.

يذكر أن حفل افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، بدأ بالسلام الوطني، ثم عرض قصير للعرائس، وإعلان بعض تفاصيل عروض المهرجان التي تقدمها العديد من القطاعات، مثل البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية، وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من القطاعات.

ثم صعد مقدمي الحفل لإعلان الافتتاح عقبه فيلم قصير حول الناقدة الراحلة نهاد صليحة، التي أطلق اسمها على الدورة العاشرة، ثم فيلم قصير عن المهرجان بشكل عام.