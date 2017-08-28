وزير الثقافة يكرم وديع فلسطين

علي راشد زار حلمي النمنم وزير الثقافة، اليوم الإثنين، الأديب والصحفي والمترجم وديع فلسطين، بمنزله في مصر الجديدة، للاطمئنان على صحته. وقال وزير الثقافة، إن اسهام وديع فلسطين في الثقافة والصحافة بدأ منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، وله تاريخه الصحفي ودوره الكبير في الثقافة المصرية والعربية من خلال

علي راشد

زار حلمي النمنم وزير الثقافة، اليوم الإثنين، الأديب والصحفي والمترجم وديع فلسطين، بمنزله في مصر الجديدة، للاطمئنان على صحته.

وقال وزير الثقافة، إن اسهام وديع فلسطين في الثقافة والصحافة بدأ منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، وله تاريخه الصحفي ودوره الكبير في الثقافة المصرية والعربية من خلال ما قدمه من ترجمات، ومقالات نشرت في المجلات المصرية والعربية.

وأضاف وزير الثقافة، أن الوزارة كانت تستعد لتنظيم احتفالية كبرى بالمجلس الأعلى للثقافة لتكريم وديع فلسطين، ولكن حالته الصحية في الفترة الأخيرة لم تسمح له بذلك، لذا جئنا اليوم لنكرمه ونحتفي به وبمشواره الكبير.

من جانبه، أبدى وديع فلسطين، سعادته بهذا التكريم الذي يأتيه من وزارة الثقافة المصرية بعد هذا التاريخ الطويل.

وفي نهاية الزيارة أهدى وزير الثقافة، درع الوزارة للكاتب والمترجم وديع فلسطين.

يذكر أن وديع فلسطين من مواليد 1923، وكان قائما بعمل رئيس تحرير جريدة المقطم قبل ثورة يوليو 1952.