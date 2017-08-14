وزير الثقافة يكرم فنانين في ختام ملتقى القاهرة للخط العربي

وكالات: كرم الكاتب الصحفي وزير الثقافة حلمي النمنم، عددًا من الفنانين والمهتمين بالخط العربي، في ختام ملتقى القاهرة للخط العربي في دورته الثالثة. وكان قد اختتم مساء الاثنين، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق ا

وكالات:

كرم الكاتب الصحفي وزير الثقافة حلمي النمنم، عددًا من الفنانين والمهتمين بالخط العربي، في ختام ملتقى القاهرة للخط العربي في دورته الثالثة.

وكان قد اختتم مساء الاثنين، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، وتحمل الدورة هذا العام اسم شيخ الخطاطين الشيخ محمد عبد القادر.

كما كرم الوزير الفنان العالمي أحمد مصطفى، الذي تعد أعماله من أشهر ما قدم في الخط العربي؛ وتم تكريم مركز الفنون بالكويت، والفنان فكرى سليمان من مصر، والدكتور مصطفى عبد الرحيم.

وكرم وزير الثقافة اسم شيخ الخطاطين الراحل محمد عبد القادر، وتسلمت حفيدته درع تكريمه، كما تم تكريم ضيوف شرف الملتقى الفنان حميد الغربوشى، والفنانة السعودية غادة الحسن.

وفيما يتعلق بنتائج مسابقة الملتقى، ففي فرع التيار الأصيل فاز بالجائزة الأولى مناصفة كل من صلاح عبد الخالق من مصر، وأحمد حسين الجداوى من مصر وإسلام رمضان من مصر، والثانية كل من حسن المختار من مصر، وأنس تركمانى من سوريا، وأحمد جرجانى بن هشام من ماليزيا.

وفي فرع الاتجاهات الخطية، فاز بالتميز الدكتور كرم مسعد أحمد من مصر، مناصفة مع سماح محمد إبراهيم من مصر، وحجبت جائزة الطبعة الرقمية.

وفي الاتجاهات الحديثة، فاز كل من حسن حسن طه من مصر وعبد الرحمن أحمد عبد الفتاح من مصر ومحمد رمضان من مصر، وفى الزخرفة فاز عادل مصطفى من مصر وعبد الله محمد عبد الله من مصر وإيمان محمد رجب من مصر.

وفي نهاية الحفل قدمت فرقة عشاق النغم عددا من المقطوعات الموسيقية الممتعة.

وفي كلمته خلال الحفل، قال وزير الثقافة إنه في ظل هذا المناخ ليس أمامنا إلا أن نتمسك بالثقافة العربية، معربا عن سعادته لمشاركة الفنانين الكبار من العالم العربي ومن مصر وأوروبا.

كما أعرب عن سعادته لرؤية فنانين من سوريا والعراق جاؤوا إلى مصر لتقديم هذا الخط، بالإضافة إلى وجود فنانة إيطالية لا تعرف العربية ومع ذلك تخصصت ودرست هذا الفن لأنه فن إنساني عظيم.

وعبر الوزير عن سعادته لوجود أجيال جديدة تتقدم في هذا الفن وخاصة من الفتيات والسيدات، مضيفا أن المشاركين من مصر لم يكونوا من القاهرة وحدها ولكن من مختلف المحافظات وهذا يعني أن هذا الفن عظيم، وأن الثقافة منتشرة.