وزير الثقافة يفتتح مهرجان الموسيقي العربية.. اليوم

علي راشديشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ، حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ26، اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة مساء.يتضمن الحفل تكريم 24 شخصية ممن كان لهم التأثير فى الحياة الفنية، ومنهم اسم المطرب الراحل محسن فا

علي راشد





يشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ، حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ26، اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يتضمن الحفل تكريم 24 شخصية ممن كان لهم التأثير فى الحياة الفنية، ومنهم اسم المطرب الراحل محسن فاروق، واسم المطرب الراحل عماد عبد الحليم، واسم المطرب السعودى الراحل طلال مداح، واسم الشاعر الراحل سيد حجاب، وعازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم، يعقب ذلك العرض الفنى بعنوان “الدراما الموسيقية”.

يستمر المهرجان حتى 15 نوفمبر الحالى على مسارح دار الأوبرا.