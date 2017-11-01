وزير الثقافة يفتتح مهرجان الموسيقى العربية مساء اليوم

علي راشديشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ، حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 26، اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساء.يتضمن الحفل تكريم 24 شخصية من الذين كان لهم التأثير فى الحياة الفنية ومنهم اسم المطرب الراحل محسن فاروق

علي راشد

يشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ، حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 26، اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يتضمن الحفل تكريم 24 شخصية من الذين كان لهم التأثير فى الحياة الفنية ومنهم اسم المطرب الراحل محسن فاروق، واسم المطرب الراحل عماد عبد الحليم ، واسم المطرب السعودى الراحل طلال مداح ، اسم الشاعر الراحل سيد حجاب، عزف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، يعقب ذلك العرض الفنى بعنوان ” الدراما الموسيقية”.

يستمر المهرجان حتى 15 نوفمبر الجارى على مسارح دار الأوبرا.