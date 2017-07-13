وزير الثقافة يفتتح مهرجان القومى للمسرح

وصل حلمي النمنم، وزير الثقافة، منذ قليل، إلى مقر افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، المقرر استمرار فعالياته حتى يوم الخميس 23 يوليو الجارى.

حضر عدد من قيادات وزارة الثقافة والمسرحيين، من بينهم خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور حسن عطية رئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان يقدم 19 عرضًا في المسابقة الرسمية، و11 عرضًا على هامش المهرجان، وتحمل الدورة اسم الناقدة المسرحية “نهاد صليحة”، ويكرم 5 من المسرحيين الكبار منهم عايدة عبد العزيز والدكتور محمد شيحة.