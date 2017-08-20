وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.. غدًا

علي راشديفتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، غداً الإثنين، فعاليات الدورة الثامنة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، بحضور سفراء الدول المشاركة وهى: "الهند ـ نيجريا ـ جنوب أفريقيا ـ تونس ـ المالديف ـ المسكيك ـ أندونيسيا ـ بلغاريا ـ سيريلانكا

علي راشد

يفتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، غداً الإثنين، فعاليات الدورة الثامنة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، بحضور سفراء الدول المشاركة وهى: “الهند ـ نيجريا ـ جنوب أفريقيا ـ تونس ـ المالديف ـ المسكيك ـ أندونيسيا ـ بلغاريا ـ سيريلانكا ـ السودان ـ بنجلاديش ـ الجزائر”، ويستمر المهرجان حتى 25 أغسطس 2017.

وأكد الدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، أن الهند هو ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة التى تم الإعداد لها بالتعاون بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

ويقام حفل الافتتاح في الثامنة مساء علي المسرح الصيفي بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتتوالى العروض على مسارح “الدنفاة، فايد، القنطرة شرق، قنطرة غرب، التل الكبير، الفيروز”، أيام 22 و23 و24 أغسطس، بمحافظة الإسماعيلية.

