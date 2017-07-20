وزير الثقافة يفتتح فعاليات المهرجان الصيفى بالإسكندرية

ولاء البرىيفتتح الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، في الثانية عشرة ظهر الأحد 23 يوليو، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية، والمقام على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن اختيار هذا اليوم لافتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي يحمل ذ

ولاء البرى

يفتتح الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، في الثانية عشرة ظهر الأحد 23 يوليو، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية، والمقام على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن اختيار هذا اليوم لافتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي يحمل ذكرى عزيزة علي قلوب الشعب المصري ليأتي مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، وتم إعداد افتتاح مميز يضم حفلا صباحيا وآخر مسائيا، الأول فى الثانية عشرة ظهراً لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

ويتضمن برنامج الحفل نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة التى ساهمت فى تشكيل وجدان الجمهور، ومنها: “يا بلادى، لو بتحبوا البلد دي، تحيا مصر، الوطن الأكبر، حلوة يا بلدي، حلاوة شمسنا، علمونا فى مدرستنا، الجيل الصاعد، حبايب مصر، طوبة فوق طوبة وحلوة بلادى”.

ويشارك بالحفل من المواهب الواعدة: “خالد المنشاوي، كريم علاء الدين، أحمد مدحت، يارا محمد، نانسى أحمد، مريم، ياسمين أسامة، زياد مصطفي، تقي عبد الباقي، سلمى سيف، شهد، دنيا، علياء الصاوى، يوسف حمدى، إياد إسلام، جني، يمنى محمد، فيروز أيمن، ملكة ماهر، نادين نشأت، منة كرم، أميرة سعد، وغرام رأفت”.

وتتواصل الفعاليات فى الثامنة مساءً على نفس المسرح، وتقدم فرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة مجموعة من عارضى فرقة باليه أوبرا القاهرة ومصاحبة عازف البيانو الإنجليزى ديفيد هيلز حفلاً من إخراج مهدى السيد يتضمن فاصلين الأول مختارات من أغانى أفلام والت ديزنى يصاحبها تابلوهات فنية راقصة تعبر عن المشاهدة المغناة، ويشارك في الفقرة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة: “رشا طلعت، جاكلين رفيق، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، إلهامى أمين وإبراهيم ناجى”.

ويضم الفاصل الثانى مقتطفات من الأوبريت الشهير “الأرملة الطروب” للمؤلف النمساوى العالمى “فرانز ليهار” ويقوم بأدائه إيمان مصطفى، ومصطفى محمد ومنى رفلة وهشام الجندى وعبد الوهاب السيد.

وتنتقل الفعاليات إلى محافظة البحيرة بمدينة دمنهور حيث يشدو المطرب الشاب أحمد جمال فى الثامنة مساء على مسرح أوبرا دمنهور بمجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التراثية والمعاصرة إلى جانب عدد من أعماله الخاصة.