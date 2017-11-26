وزير الثقافة يفتتح الدورة 28 للاتحاد العربي للمكتبات.. غدا

علي راشديفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، في التاسعة من صباح غد الإثنين 27 نوفمبر، المؤتمر السنوي الثامن والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، بفندق نايل جراند، والذي يقام تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربي"، والذي تستضيف مصر فعال

علي راشد



يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، في التاسعة من صباح غد الإثنين 27 نوفمبر، المؤتمر السنوي الثامن والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، بفندق نايل جراند، والذي يقام تحت عنوان “شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربي”، والذي تستضيف مصر فعاليات هذه الدورة منه في الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر، وتحمل اسم الدكتور الراحل حشمت قاسم.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على مؤسسات المعلومات العربية من مكتبات ومراكز معلومات وأرشيفات، معرفة أوجه الإفادة من شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على تغيير سلوك واتجاهات المستفيدين والاختصاصيين وعلى تعاملهم مع المعرفة، معرفة امتداد الإفادة من شبكات التواصل الاجتماعي على الخدمات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات والأرشيفات العربية، التعرف على كيفية إعداد اختصاصي المكتبات والمعلومات والأرشيف العرب للتعامل مع والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في تسويق الخدمة، وزيادة سرعة التفاعل مع المستفيدين، وتطوير خدمات معلومات جديدة.

ويناقش المؤتمر عدة محاور هي: التخطيط لتطبيقات شبكات التواصل الإجتماعي في مرافق المعلومات، تأثير شبكات التواصل الإجتماعي على وظائف وخدمات مؤسسات المكتبات والمعلومات، تأثير شبكات التواصل الإجتماعي على وظائف وخدمات الأرشيفات ونظم المعلومات والحكومات الإلكترونية، إعداد أختصاصي المكتبات والمعلومات والأرشيف في عصر شبكات التواصل الإجتماعي، توظيف شبكات التواصل الأجتماعي في إعداد وتدريب أختصاصي المكتبات والمعلومات والأرشيف، اتجاهات المستفيد العربي نحو المعرفة ومؤسساتها في عصر شبكات التواصل الإجتماعي، وتأثير ذلك على مؤسسات المعلومات، شبكات التواصل الإجتماعي العربية: تطويرها، والرفع من إسهاماتها في خدمة التنمية الشاملة، قياسات شبكات التواصل الإجتماعي.. تطبيقات أدوات إدارة وقياسات شبكات التواصل الاجتماعي.