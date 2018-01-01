وزير الثقافة ورئيس جهاز حماية المستهلك ضيفا التوك شو الليلة

رحاب صبحىتشهد برامج التوك شو عددا من اللقاءات أبرزها لقاء مع وزير الثقافة حلم النمنم ورئيس جهاز حماية المستهلك. رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف” 90 دقيقة " على المحوريستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج " 90 دقيقة " بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساء ً،اللواء عاطف يعقوب رئيس ج

رحاب صبحى

تشهد برامج التوك شو عددا من اللقاءات أبرزها لقاء مع وزير الثقافة حلم النمنم ورئيس جهاز حماية المستهلك.



رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف” 90 دقيقة ” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج ” 90 دقيقة ” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساء ً،اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، فى حوار خاص عن دور الحكومة فى حماية المواطن من جشع التجار وقرارها بكتابة الأسعار عن المنتجات

ويناقش الباز مع ضيفه اللواء عاطف يعقوب هل نجحت الحكومة فى أول ايام تطبيق قرار كتابة الاسعار على المنتجات؟ وكم شكوى تلقاها الجهاز فى أول يوم ؟ وما هى أبرز المخالفات التى رصدها الجهاز اليوم وماذا تم فيها وما العقوبات الموقعة على المخالفين؟

ويشرح اللواء عاطف يعقوب خلال الحلقة كيفية مراقبة تطبيق القرار و اليات مراقبة الاسواق K وهل يمكن السيطرة على جشع التجار.

ويجيب عن السؤال الصعب هل سيكون هناك ضغوط علي وزارة التموين لعدم تنفيذ القرار ؟

كما يتحدث عن دور جهاز حماية المستهلك بعد تعديلات القانون وخطة الجهاز لنشر فروعه في المحافظات ويكشف عن اكثر الشركات التي تم التقدم ضدها بشكاوي.

وخلال الحلقة يتلقى اللواء عاطف يعقوب إتصالات المشاهدين واستفساراتهم وكيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك.



عالم الشائعات فى ” بين السطور” على اون لايف



تكشف الإعلامية أماني الخياط ، الليلة في برنامج” بين السطور” ، على قناة أون لايف فى السابعة مساءً ، عالم الشائعات الموازي لانجازات الدولة

وتستعرض خلال الحلقة ، عدد من الشائعات التى أطلقها من تسميهم بـ أهل الشر وأعوانهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، والحقيقة الواقعية لكل شائعة.

وتوضح أمانى الخياط ، كيف استغلت جماعة الإخوان الارهابية السوشيال ميديا في بث وترويج الشائعات ضد الدولة.

وتتناول الحلقة التفسير النفسي والاجتماعي لتناول الشائعة ،وتأثيرها على عقول المواطنين، وذلك عبر عدة مداخلات هاتفية مع المتخصصين.



درة وظافر العابدين فى ” حكايتى مع الزمان ” على دبى



يحل النجمان التونسيان ظافر عابدين ودرة ضيفين على الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة فى أولى حلقات العام الجديد، فى برنامجها “حكايتى مع الزمان”، على شاشة دبى، فى الثامنة مساءً.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجمين من عالم الفن، وقد يكون الثنائى زوجين أو صديقين أو إخوة أو تربطهما علاقة الأبوة أو الأمومة، وتحاورهما منى أبو حمزة حول رؤيتهما للمستقبل وأمانيهم للسنوات المقبلة.

ويقوم الفريق القائم بأداء المكياج، بتحويل شكل الضيفين لأكثر من مرة، بحيث يكبرهما فى المرة الأول حوالى 25 سنة وفى المرة الثانية حوالى 50 سنة.

وفى كل مرة تتركز الأسئلة على هموم الضيفين المستقبلية ومدى تقبلهما لفكرة التقدم فى العمر، وكذلك تقبل كل منهما للآخر، بالإضافة إلى تفاعل كل منهما مع شكله فى المستقبل على أن يرافق كل حقبة زمنية أسئلة عميقة تجعلهما يتحدثان أكثر عن نفسيهما، وكل منهما عن الطرف الآخر.



حلمى النمنم في برنامج ” من ماسبيرو ” على الأولى



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى العاشرة والنصف مساءً، حلمى النمنم وزير الثقافة، فى حلقة هامة عن مستقبل الثقافة فى مـصـر وخطط وزارة الثقافة لتوعية المجتمع،.

كما يُجيب على العديد من التساؤلات وطلب إحاطة من النائب مصطفى بكرى.

البرنامج تقديم عواطف أبو السعود وعمرو قنديل وإخراج خالد نور الدين.

