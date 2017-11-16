وزير الثقافة والسفير الروسي يشهدان احتفالية دار الهلال

علي راشد شهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة مساء أمس الأربعاء احتفالية مرور 125 عاما على تأسيس مؤسسة دار الهلال، التى نظمها المركز الثقافى الروسي بالتعاون مع مؤسسة دار الهلال، بحضور السفير الروسى، بالقاهرة سيرجى كيربتشينكو، ومجدى سبله رئيس مجلس إدارة المؤسسة. استهل وزير الثقافة حديثه عن ال

علي راشد

شهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة مساء أمس الأربعاء احتفالية مرور 125 عاما على تأسيس مؤسسة دار الهلال، التى نظمها المركز الثقافى الروسي بالتعاون مع مؤسسة دار الهلال، بحضور السفير الروسى، بالقاهرة سيرجى كيربتشينكو، ومجدى سبله رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

استهل وزير الثقافة حديثه عن التاريخ العريق لدار الهلال ونشأتها معبرا عن مدي سعادته بمشاركته اسرة المؤسسة في الاحتفال بمرور 125عاما على إنشائها.

واكد ان دار الهلال، تعد أول مؤسسة صحفية عرفت صحافة الثقافة والتطوير والتنوع، ومؤسسها جورج زيدان، كان اقوي مدافع عن الوطنية المصرية والحضارة الإسلامية والهوية العربية في مقالاته وكتبه خاصة كتاب تاريخ التمدن الإسلامي.

فيما قال مجدى سبلة رئيس مجلس ادارة الدار إن 125 عاما هي بمثابة قرن وربع من الثقافة والصحافة التنويرية في المنطقة العربية.

وأكد أن دار الهلال تعد أول مؤسسة صحفية عرفت صحافة الثقافة والتطوير والتنوير، مشيرا الي السجل التاريخي للمؤسسة باعتبارها المنبر الثقافي الوحيد بالمنطقة العربية، فقد صدرت مجلة المصور منذ 93 عاما، وكانت الإصدار السياسي الأوسع في المنطقة، والكواكب والتي صدرت 1932 وتعتبر أول مجلة فنية، تليها مجلة حواء وطبيبك الخاص، وأخيرا اخر عناقيد المؤسسة بوابة دار الهلال الإلكترونية.

واعرب سيرجي كيربتشينكو عن سعادته بالاحتفالية، مشيرا إلي ذكريات الطفولة والصورة الذهنية لديه عن مؤسسة دار الهلال العريقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مصر، مهنئا المؤسسة وكل الجهود المبذولة بها.

واختتمت الاحتفالية باهداء رئيس مجلس ادارة دار الهلال، درع تكريم مؤسسة دار الهلال لوزير الثقافة، كما قام بإهداء الدرع للسفير الروسي.

وفي ختام الاحتفالية تفقد وزير الثقافة معرضا للكتب بساحة المركز، والذي يضم العديد من المطبوعات التاريخية وإصدارات المؤسسة، بالإضافة لآخر يضم مجموعة من الصور الأرشيفية النادرة.