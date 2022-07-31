وزير التنمية المحلية: 30 قرية في مطروح ضمن المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن 30 قرية في مطروح ضمن المرحلة الثانية من «حياة كريمة».

جاء ذلك في كلمة له بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في جلسة “حياة كريمة .. أيقونة الجمهورية الجديدة والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الجمهورية الثاني ” مصر السيسي .. الطريق إلي الجمهورية الجديدة “.

والمؤتمر يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من الوزراء وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة ومحافظي أسيوط وأسوان والغربية

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسي وفرعي علي مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.وقال وزير التنمية المحلية ان استثمارات ” حياة كريمة ” ستتخطي مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل ، لافتاً إلى أن المتوسط العام للتنفيذ علي مستوي الجمهورية في محافظات المرحلة الأولي وصل إلي حوالي 55 % .

وشدد اللواء محمود شعراوي على التزام الدولة المصرية الكامل بنهو كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القري علي ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة حوالي 60 مليون مواطن يعيشون في قري الريف المصري .

وأوضح وزير التنمية المحلية ان هناك بعض التحديات التي واجهت عملت تنفيذ المشروعات في مبادرة ” حياة كريمة ” ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر سلاسل الامداد بالمكونات المستوردة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، مشيراً الي توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة “.

وحول آخر الاستعداد الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة قال وزير التنمية المحلية إنه تم الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية وهي 52 مركز في 19 محافظة (444 وحدة قروية – 1640 قرية رئيسية – حوالي 10 آلاف تابع) ،

وأوضح شعراوي أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح، حيث سيتم العمل بها على مستوى التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من حصر الاحتياجات ووضع خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها بكل قرية من القرى المستهدفة ، كما أنه جاري حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة وكافة المباني الخدمية غير المستغلة بقرى المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها في إقامة المشروعات المخططة.