وزير التنمية المحلية: 283 مليار جنيه استثمارات في شمال سيناء

كشف هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن إنفاق الدولة حوالي 283 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعا بينها 726 تم الانتهاء منه وجار تنفيذ 289 أخرى في مختلف القطاعات، وذلك خلال فترة تولي الرئيس السيسي للحكم .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء تتضمن مرحلة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بإقامة حوالي 95 مشروع بتكلفة حوالي 19.2 مليار جنيه وبناء المجتمعات المستحدثة عبر إقامة 56 مشروعا بإجمالي 209.3 مليار جنيه وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر إقامة 15 مشروعا بتكلفة 134.5 مليار جنيه.

وأكد أن تلك الرؤية يشرف على تنفيذها رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء وتم استعراض تلك الرؤية خلال الزيارة المهمة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي إلى شمال سيناء منذ أيام على رأس وفد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين والسياسيين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية الدور الذي سيقوم به أبناء سيناء في عملية التنمية المتكاملة التي ستنفذها الدولة خلال السنوات القادمة بمتابعة حثيثة من الرئيس السيسي، لافتاً إلى عزم الدولة على استغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها سيناء وإقامة صناعات كبيرة وتشجيع الاستثمار وخدمة أبناء سيناء.